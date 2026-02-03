Haberler

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda meydana gelen hafif kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Sis nedeniyle D-100 kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

BOLU Dağı geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının da sıfır dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı geçişinde Karayolları ekipleri yol güzergahlarında tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
