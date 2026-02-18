Haberler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda aksama yaşanmıyor, ancak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Emin Gürbüz -
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti