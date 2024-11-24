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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili, Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor

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Bolu Dağı'nda mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösteriyor. Karayolu beyaza bürünürken, ekipler yolu açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Düzce'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE - Bolu Dağı'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle karayolu beyaza büründü. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için güzergah boyunca tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde özellikle parklar ve araç trafiğine kapalı yollar beyaza bürünürken önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı da mevsimin ilk karından olumsuz etkilendi. Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri ise trafiğin kapanmaması için her 45 dakikada bir güzergah boyunca tuzlama ve küreme çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalıştı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise karayolu boyunca devriye atarak yolda sürücülere uyarılarda bulundu. Zaman zaman karayolunun uygun noktalarında bekleyen bölge trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda da uyarı yaptılar.

Kar yağışının sabaha kadar etkili olması beklenirken, ekipler ise gece boyu yoğun çalışmaya devam edecek.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili, Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
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