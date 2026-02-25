D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladı
İstanbul ve Ankara arasındaki D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağıyor.
Bölgede etkili olan sağanak, kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yerini kara bıraktı.
Yağışın ardından kısmen beyaz örtüyle kaplanan ve sisin de hakim olduğu güzergahta Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bolu kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz