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Bolu Dağı'nda Hafif Ticari Araç Bariyere Çarptı, Ulaşım Aksadı

Bolu Dağı'nda Hafif Ticari Araç Bariyere Çarptı, Ulaşım Aksadı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, sis nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası ulaşım tek şeritten sağlandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.A. idaresindeki 06 DD 0353 plakalı hafif ticari araç, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazanın ardından yolun yaklaşık 200 metrelik kısmı dubalarla çevrilerek ulaşım tek şeritten verildi.

Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
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