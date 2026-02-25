Haberler

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu.

Kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkilerinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahtan geçen sürücüler, dikkatli ilerledi.

Öte yandan kara yolunun bazı bölümlerinde karla karışık yağmur görüldü.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
