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Bolu Dağı'nda D-100 geçişinde sis görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye düşürdü

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Bolu Dağı'nda D-100 geçişinde sis görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye düşürdü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye düşürdü. Sürücüler güzergahta yavaş ilerledi.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle güzergahta sürücüler yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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