Bolu Dağı'nda D-100'de sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürdü

Bolu Dağı'nda D-100'de sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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D-100'ün Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerlerken trafik ekipleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı; Bolu kent merkezinde de sis etkili oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkili oldu.
Kaynak: AA