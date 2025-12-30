Haberler

Bolu Dağı'nda kar kesildi, ulaşım normale döndü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü. Bölgedeki karla kaplı ormanlar dron ile görüntülendi.

KARLA KAPLI BOLU DAĞI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü. Bolu Dağı'nda karla kaplı ormanlarından arasından geçen D-100 kara yolu güzergahı, dron ile görüntülendi.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
