Bolu Dağı'nda kar kesildi, ulaşım normale döndü
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü. Bölgedeki karla kaplı ormanlar dron ile görüntülendi.
KARLA KAPLI BOLU DAĞI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü. Bolu Dağı'nda karla kaplı ormanlarından arasından geçen D-100 kara yolu güzergahı, dron ile görüntülendi.
Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel