Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde iki TIR, bir yolcu otobüsü, üç otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel