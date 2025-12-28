Haberler

Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Güncelleme:
Bolu'da etkili kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. İki TIR, bir yolcu otobüsü ve üç otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı ve otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde iki TIR, bir yolcu otobüsü, üç otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

