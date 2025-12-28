Haberler

Otoyolda 7 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı; 2 yaralı

Otoyolda 7 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 araç karıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

BOLU'da, kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonet olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 3 otomobil, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı