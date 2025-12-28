Otoyolda 7 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı; 2 yaralı

BOLU'da, kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonet olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 3 otomobil, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.