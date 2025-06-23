Bolu'da Zihinsel Engelli Kız Çocuğu Ormanda Kayboldu, 4 Saat Sonra Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, ormanda kayboldu. 4 saatlik arama sonrası Düzce'nin Yeniyurt köyünde, 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumu iyi.

BOLU'da, yaylada ailesiyle birlikte pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, 4 saatlik arama sonrası 10 kilometre uzaklıkta Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kütüklü Yaylası'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaylaya piknik yapmaya giden zihinsel engelli kız çocuğu, ormanda kayboldu. Kızlarını bulamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce'den AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından, kaybolan engelli çocuk yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu. Küçük çocuğun 10 kilometre boyunca ormandan yürüyerek köye geldiği öğrenildi. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

Savaşta korkulan oldu! ABD, İran'a bomba yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek

İran geri adım atmıyor! Trump'ı kızdıracak sözler
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur

"Görüşmeye hazırız" diyen ABD'den İran'a gözdağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.