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Bolu'da yüksek kesimlerde gece kar yağdı, Köroğlu yaylalarında kar tutmadı

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Bolu'da yüksek kesimlerde gece kar yağdı, Köroğlu yaylalarında kar tutmadı
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Bolu'da kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Köroğlu Dağları mevkisindeki yaylalarda hafif kar yağdı ancak kısa süreli yağışta zemin kar tutmadı.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Köroğlu Dağları mevkisindeki yaylalarda hafif şekilde kar yağışı görüldü. Kısa süreli yağışta, zemin kar tutmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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