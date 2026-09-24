Bolu'da yüksek kesimlerde gece kar yağdı, Köroğlu yaylalarında kar tutmadı

Bolu'da yüksek kesimlerde gece kar yağdı, Köroğlu yaylalarında kar tutmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Köroğlu Dağları mevkisindeki yaylalarda hafif kar yağdı ancak kısa süreli yağışta zemin kar tutmadı.
BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Köroğlu Dağları mevkisindeki yaylalarda hafif şekilde kar yağışı görüldü. Kısa süreli yağışta, zemin kar tutmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı