Bolu'da Yolcu Otobüsünde 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bolu'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Bıçak' ile yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Bıçak' ile arama yapıldı. Aramalarda, 4 paket halinde 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.