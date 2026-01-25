Bolu'da yol süpürme aracında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde bir yol süpürme aracında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Tabaklar Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda çalışma yapan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait yol süpürme aracında yangın çıktı.
Yangını kendi imkanıyla söndüremeyen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bulvardaki ulaşımı aksatan yangın, yol süpürme aracında hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel