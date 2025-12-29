İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Birçok araç yollarda kaldı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda yürüme yollarını açmak için çalışmalara başladı.
Bolu'da yoğun kar yağışı sürerken, kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı; birçok araç da yollarda kaldı.
GECE BOYUNCA HİÇ DURMADI
Kentte dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde de yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.
SÜRÜCÜLER YOLLARDA KALDI
Kent merkezindeki birçok sürücü, karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı; bazı araçlar da yollarda kaldı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karların altına gömülen araçlarını çıkarmaya çalıştı. Belediye ekipleri de küreklerle kaldırımlarda yürüme yolları açtı.