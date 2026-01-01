Haberler

Bolu'da Otoyolda Dronla Kuyruk Görüntüleri

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun ağır tonajlı araçlara yeniden açılmasının ardından yolda yoğun trafik yaşanıyor. Uzun araç kuyrukları, dronla havadan görüntülendi. Bu durum, sürücülerin ve yolcuların seyahat planlarını olumsuz etkileyebilir. Otoyolda yaşanan bu yığılmalar, özellikle yoğun saatlerde dikkat çekiyor ve trafiğin akışını zorlaştırıyor.

TRAFİK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun ağır tonajlı araçlara yeniden açılmasının ardından güzergahlar üzerinde yığılmalar oldu. Otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
