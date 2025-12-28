Haberler

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursları da bu karar kapsamına alındı.

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Karar kapsamında rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları da yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında