Yiyecek bulamayan yılkı atları kent merkezine indi

Yiyecek bulamayan yılkı atları kent merkezine indi
Bolu'nun yüksek kesimlerindeki At Yaylası'nda kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, belediye ekipleri tarafından beslenmek üzere kent merkezine indi.

BOLU'da karla kaplı At Yaylası'nda yiyecek bulamayan yılkı atları kent merkezine indi. Aç kalan yılkı atlarına belediye ekipleri tarafından çuvallarla yem verildi.

Kentin yüksek kesimlerindeki At Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yaylada dolaşan yılkı atları, yiyecek bulmakta zorlanınca kent merkezine kadar indi. Kürkçüler Mahallesi'nde dolaşan yılkı atlarına Bolu Belediyesi ekipleri tarafından çuvallarla yem verildi. Doğaya bırakılan yemleri yiyen atlar, daha sonra yaylaya doğru giderken o anlar dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
