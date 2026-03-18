Bolu'da yeni kurulan OSB'nin üçte ikilik kısmı savunma sanayi için ayrıldı

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit'in atanmasının ardından geçen ay kentteki sanayicilerin savunma sanayi alanında Roketsan ile ortak çalışma yapabilmesi için stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oluşturulan Organize Sanayi Bölgesi'nin üçte ikilik kısmını savunma sanayi yatırımları için ayrıldığını açıkladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Faruk Yiğit'in göreve gelmesinin ardından savunma sanayi alanında kente yatırım yapılması için çalışma başlattı. İlk olarak geçen ay Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katıldığı törenle kentteki sanayicilerin savunma sanayi alanında Roketsan ile ortak çalışma yapabilmesi için stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Savunma sanayi alanında kente yatırımların yapılabilmesi için sanayiciler için Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yeni kurulan organize sanayi bölgesindeki parsellerin üçte ikisi savunma sanayi yatırımları için ayrıldı. Kente yapılması planlanan savunma sanayi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, yaklaşık 100 sanayici firmayla irtibata geçtiklerini belirterek, "Bunlardan, 5 firmamızın diğer savunma sanayi kuruluşlarıyla direkt çalıştığını toplam 15 firmamızın da hemen savunma sanayiye geçebilecek durumda makine parkına ve yeterliğe sahip olduğunu gördük. Ayrıca toplamda da yaklaşık 40 firmamızı bu organizasyonun işine dahil edebilecek durumdayız şu anda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Roketsan ekibimiz Bolu'yu bir ziyaret daha gerçekleştirecekler. Bu bire bir görüşmeler ve yerinde fabrikalarımızın makine parkı firmalarımızın incelenmesi ve firmalarımızın da kendilerini Roketsan'a tanıtımları noktasında bir ilerleme süreci yaşanacak. Ayrıca bunun dışında her türlü sertifikasyon ve belge alımında da Bolu Ticaret Sanayi Odası olarak biz görev almayı planlıyoruz. Onların bir an önce savunma sanayideki paydan kendi hisselerine düşeni almalarını temenni ediyoruz. Sertifikasyon süreçleri savunma sanayinde çok değişik ilerliyor. Bir 7,65 tabanca için aldığınız bir sertifikasyonu 9 mm'de kullanamıyorsunuz. Onun için de ayrı bir sertifikasyon almanız gerekiyor. Bir de genel sertifikasyonlar var. Biz genel sertifikalarla ilgili olarak uzman firmalarla görüşüp markadan da bu konuda destek alıp uzman firmalarımızla bu iş bilen firmalarımızla bu süreci yönetmek istiyoruz" diye konuştu.

'İLK ETAPTA SAVUNMA SANAYİYE İŞ YAPAN FİRMALARI DEVREYE SOKACAĞIZ'

Alemdar, ilk olarak öncelikle şu anda savunma sanayiye iş yapan firmaları birinci etapta devreye sokacaklarını açıklayarak şunları söyledi:

"İkinci etapta savunma sanayiye hemen entegre olabilecek firmalarımız. Çok küçük dokunuşlarla, çok küçük makine parklarıyla ya da sertifikasyonlarla hızlı bir şekilde entegre olacak firmalarımızı devreye sokup ikinci etabı da tamamlamış olacağız. Üçüncü etapta da daha büyük yatırımları çekmek adına şu anda bizim Yeniçağa Organize Sanayi bölgemizde yaklaşık üçte ikisini bu amaç için ayırmış durumdayız. Buraya firmalarımızı davet edip burada çok büyük yatırımların da yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bununla birlikte mevcut organize sanayi bölgesinde boşalan fabrikalarımızı devreye alıp onları da yine aynı şekilde savunma sanayiye kazandırmayı hedefliyoruz. 988 tane iş yerimiz şu anda hayata geçti büyük sanayi sitesinde. Burada da yine küçük ölçekli de olsa savunma sanayiye yönelik yeni üretimlerin yapılmasını planlıyoruz. Bizim asıl hedefimiz organize sanayi bölgesi. Bu şu anda bakanlık onayında çalışmaları yapılıyor."

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı