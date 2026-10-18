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Bolu'da Yedigöller yolunda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ulaşım aksadı

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Bolu'da Yedigöller yolunda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ulaşım aksadı
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Bolu'da Yedigöller yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yolda güçlük yaşayanlar araçlarını çekip kar topu oynarken ulaşım ekiplerin çalışmasıyla normale döndü, jandarma kış lastiği olmayan araçları geçirmedi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolunda kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşayanlar, araçlarını yol kenarına çekerek kar topu oynadı.

Kentin bazı bölgelerinde dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından Yedigöller Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Milli parka ulaşım sağlanan Bolu-Yedigöller yolunda da kar yağışı etkili oldu. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyenler, güzergahta ilerlemekte güçlük yaşayınca araçlarını yol kenarına çekerek kar topu oynadı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yol üzerindeki Yeniköy köyü Yukarı Yayla mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.

Ailesiyle Sakarya'dan Yedigöller'e gitmek isteyen Mustafa Çevik, gazetecilere, yolda kaldıklarını belirterek, "Henüz lastiklerimizi değiştirmemiştik. Hata yapmışız. Uzun bir yolculuğun ardından bölgeye geldik. Mecburen geri dönmek zorunda kaldık. Kardan dolayı Yedigöller'e gidemedik ama en azından kar görebildik." diye konuştu.

Kaynak: AA
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