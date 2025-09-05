Bolu'da Yaylada Yangın Çıktı: 1 Gözaltı, 1 Şüpheli Aranıyor
Bolu'nun Aşağısoku Yaylası'nda çıkan yangında 4 ev, 4 samanlık ve 3 ağıl yanarken, yangına karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı, bir diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Aşağısoku Yaylası mevkisinde dün H.Ç'ye ait ahşap yayla evinde çıkan yangında 4 yayla evi, 4 samanlık ve 3 ağılın yandığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, yangın olayına karışan E.S'nin gözaltına alındığı, yangını kasten çıkardığı iddia edilen H.Y'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
