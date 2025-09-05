Bolu'da Yaylada Yangın Çıktı: 1 Gözaltı, 1 Şüpheli Aranıyor

Bolu'da dün yaylada çıkan, 4 ev, 4 samanlık ve 3 ağılın yandığı yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Aşağısoku Yaylası mevkisinde dün H.Ç'ye ait ahşap yayla evinde çıkan yangında 4 yayla evi, 4 samanlık ve 3 ağılın yandığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, yangın olayına karışan E.S'nin gözaltına alındığı, yangını kasten çıkardığı iddia edilen H.Y'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.