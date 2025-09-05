Bolu'da Yaylada Yangın Çıktı: 1 Gözaltı, 1 Şüpheli Aranıyor

Haberler

Bolu'nun Aşağısoku Yaylası'nda çıkan yangında 4 ev, 4 samanlık ve 3 ağıl yanarken, yangına karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı, bir diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Aşağısoku Yaylası mevkisinde dün H.Ç'ye ait ahşap yayla evinde çıkan yangında 4 yayla evi, 4 samanlık ve 3 ağılın yandığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, yangın olayına karışan E.S'nin gözaltına alındığı, yangını kasten çıkardığı iddia edilen H.Y'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
