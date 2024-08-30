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Bolu'da Yaylada Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bulunan Adaköy Yaylası'nda çıkan orman yangını, 3 saatlik müdahale sonucunda büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen arazözlerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOLU'da yaylada çıkan orman yangını, 3 saatlik müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Dörtdivan ilçesi Adaköy Yaylası'nın Karasivri bölgesindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, bölgeye sevk edildi. Yangın 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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