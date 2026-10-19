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Bolu'da yayla evinde çıkan yangında ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi

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Bolu'nun Vakıfgeçitveren Güzleme Yaylası'nda dün gece Ahmet Özcan'a ait ahşap yayla evinde yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahır, odunluk ve garaja da sıçradı; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, ahır, odunluk ve garaj tamamen kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da yaylada çıkan yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Vakıfgeçitveren Güzleme Yaylası'nda meydana geldi. Ahmet Özcan'a ait ahşap yayla evinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, bitişikte bulunan ahır, odunluk ve garaja da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mutlu YUCA//BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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