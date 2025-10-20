Haberler

Yaya geçidinde kaza: Otomobil, 4 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

Yaya geçidinde kaza: Otomobil, 4 yaşındaki çocuğa böyle çarptı
Yaya geçidinde kaza: Otomobil, 4 yaşındaki çocuğa böyle çarptı
Bolu'da yaya geçidinden babası ve ağabeyiyle geçmeye çalışan 4 yaşındaki H.M.B.'ye, sol şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı. Yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kaza anı, yayalara yol veren başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bolu'da babası ve ağabeyiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.M.B. (4) yaralandı. Kaza, yayalara yol veren başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, cumartesi saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Kanal Yolu'nda meydana geldi. Sağ şeritten ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yaya geçidinde baba ve 2 çocuğuna yol verdi. Bu sırada aynı yöne giden E.Ç. yönetimindeki 14 ACP 119 plakalı otomobil, sol şeritten geçip çocuklardan H.M.B.'ye çarptı.

TABURCU EDİLDİ

Babası ve ağabeyi, savrulan H.M.B.'nin yanına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.M.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. H.M.B., tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, yaya geçidinde duran otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

