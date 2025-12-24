Bolu'daki yangın faciasında ölen 78 kişi için hatıra ormanı

BOLU'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu, fidanlar dikildi.

Kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yumrukaya köyü mevkisinde, yangında ölenlerin anısına hatıra ormanı oluşturuldu. İlk fidanların dikildiği törene; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, yangında yakınlarını kaybedenler katıldı.

'EN ANLAMLI AĞAÇ DİKİM TÖRENİ'

Vali Aydın, "Meslek yaşamımda birçok defa ağaç dikim törenlerine iştirak ettim ama bu onların arasında en anlamlısı, en geleceğe iz bırakanı olacak benim belleğimde. Ben hem Yüksel Gültekin'e hem Mehmet Güner'e bu süreçte sağ olsunlar, gösterdikleri olgunluk, inançlı duruş ve ilk zamandan bu zamana kadar yapmış oldukları hayır işleri için Bolu'muz adına, hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki evlatlarıyla Cenabıallah inşallah onları cennetlerinde buluştursun. Milletimizi, devletimizi böyle kazalardan, belalardan, afetlerden muhafaza eylesin diliyorum" dedi.

Okunan duaların ardından 78 kişinin isimlerinin bulunduğu fidanlar, toprakla buluştu. Hatıra ormanına ayrıca yangında ölenlerin isimlerinin bulunduğu tabela asıldı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN /BOLU,