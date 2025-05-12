Bolu'da Yangın: Cami ve İki Ahşap Ev Kül Oldu
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede genişleyerek bitişikteki bir diğer evi ve köyün camisini de etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak cami ve evler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılmakta.
BOLU'nun Göynük ilçesinde cami ve 2 ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyündeki bir ahşap evde, öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişikteki ahşap eve ile köyün camisine sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 ev ile cami kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel