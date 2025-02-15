Bolu'da Yangın: Barakadan Apartmana Sıçradı
Bolu Sümer Mahallesi'nde başlayan yangın, ahşap barakadan yanındaki apartman ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü, apartman sakinleri tahliye edildi.
Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer Mahallesi Gündüz Sokak'ta ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki apartmana ve kullanılmayan tek katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerce tahliye edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangın, barakada, apartmanda ve evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel