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Bolu'da Yabancı Uyruklu Kişilerin Yaşadığı Evde Yangın Çıktı

Bolu'da Yabancı Uyruklu Kişilerin Yaşadığı Evde Yangın Çıktı
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Bolu'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü.

BOLU'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evi tamamen sararken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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