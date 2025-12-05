Haberler

Bolu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda tütün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışma gerçekleştirildi.

Adres ve araçta yapılan aramada, 28 bin 300 gram paket tütün, 20 bin boş, 6 bin 120 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likiti, 25 bin 900 nargile tütünü ve 1 elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce başka operasyonda araçta yapılan aramada ise 11,1 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram tütünle karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
