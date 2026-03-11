Haberler

Bolu'da adliyede uyuşturucu sattığı iddia edilen temizlik görevlisinin yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, adliye içerisinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklu sanık Ö.G.'nin duruşması devam etti. Tanık ifadeleri ve sanığın savunmalarıyla süren duruşmada, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bolu'da, adliye binası içinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan temizlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bolu Adliyesinin mescit bölümündeki şadırvan alanında uyuşturucu madde sattığı iddia edilen tutuklu sanık Ö.G, sanığın avukatı ile tanıklar katıldı.

Tanıkların dinlenilmesiyle devam edilen duruşmada söz verilen İ.C, Ö.G. ile doğrudan görüşmediğini, uyuşturucu maddeyi Ö.G'nin eşinden temin ettiğini ileri sürdü.

Sanık Ö.G, kendisinin uyuşturucu maddeyi İ.C'den temin ettiğini ve parayı onun kız arkadaşının IBAN'ına gönderdiğini öne sürdü.

Tanık S.Ç. ise Ö.G. ile uyuşturucu maddeleri takas ettiklerini ve "kullanıcı" olduklarını ifade etti.

Tanık M.N.E. de adliyede 3 bin lira karşılığı Ö.G'den uyuşturucu aldığını belirtti.

Tanık M.B. ise Ö.G.'den Akpınar Parkı'nda 2 bin 500 lira karşılığında uyuşturucu aldığını söyledi.

Tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ö.G, hamile olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi