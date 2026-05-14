Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 gram eroin ve 3 sentetik ecza ele geçirerek 3 zanlıyı tutukladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Durdurulan araçta yapılan aramada, 28 gram eroin ile 3 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, E.B.S. ve R.S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz