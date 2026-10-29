Bolu'da üniversite öğrencileri Atatürk portresini ters koyarak sosyal deney yaptı

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BOLU'da üniversite öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kentin en işlek caddesinde belirli noktalara Atatürk portresini bankların ve direklerin yanına, sosyal deney yapmak amacıyla ters şekilde koydu. Gören vatandaşlar portreyi düzeltirken, o anlar kameralara yansıdı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için sosyal deney yaptı. Öğrenciler kentin en işlek caddesinin belirli noktalarında Atatürk'ün portresini bank ve direklerin yanına yan ve ters şekilde koydu. Caddede yürüyen vatandaşlar Atatürk portresini düzeltirken o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı