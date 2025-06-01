Bolu'da Üç Köyde Muhtarlık Seçimleri Gerçekleşti
Bolu'nun Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde muhtarlık seçimleri yapıldı. Eskiçağa köyünde Mustafa Yıldırım, Kayabaşı köyünde Bedriye Demirbaş, Esenkaya köyünde ise Ferudun İmren muhtar seçildi. Seçimlerin bölgedeki muhtarlık adres değişiklikleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinin Kayabaşı, Mudurnu ilçesinin Esenkaya ve Yeniçağa ilçesinin Eskiçağa köyünde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.
Yeniçeğa'nın Eskiçağa köyünde mevcut muhtarı Ramazan Karaduman sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakmasının ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.
Köyde 2 adayın yarıştığı seçimde, 57 seçmen sandığa gitti. Muhtarlığa, 35 oy alan Mustafa Yıldırım seçildi.
Mengen'in Kayabaşı köyünde muhtar Mehmet Çekici'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle sandığa gidildi. Köyde 67 seçmenin oy kullandığı seçimde 35 oy alan Bedriye Demirbaş muhtar oldu.
Mudurnu'nun Esenkaya köyünde muhtar Hamdi Özkan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle seçim yapıldı.
Köyde 2 adayın yarıştığı seçimde 154 kişi sandık başına gitti. Oyların 80'ini alan Ferudun İmren muhtar seçildi.