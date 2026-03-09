Haberler

Ahşap elektrik direği taşıyan traktör devrildi: 1 ölü

Ahşap elektrik direği taşıyan traktör devrildi: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da ahşap elektrik direği yüklü traktörün devrilmesi sonucu 24 yaşındaki sürücü Eren Aydın yaşamını yitirdi. Kaza, D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi.

BOLU'da, ahşap elektrik direği yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü Eren Aydın (24) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Eren Aydın'ın kontrolünü yitirdiği ahşap elektrik direği yüklü traktör, savrularak devrildi. Eren Aydın, römorktan ayrılıp, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Savaş sürerken Kim'den tarihi rest
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi