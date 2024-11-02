Bolu'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun otoban kavşağında, Yeniçağa'dan Bolu istikametine giden A.K. yönetimindeki 34 HUR 147 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.