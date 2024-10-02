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Bolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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D-100 kara yolunda meydana gelen kazada tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Karabük istikametinde seyreden J.L. yönetimindeki yabancı plakalı tır, M.K. idaresindeki 34 NV 2995 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen H.T'nin kullandığı 59 UB 099 plakalı otomobil de kaza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel

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