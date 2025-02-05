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Bolu'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde kar yağışı nedeniyle gerçekleşen tır kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak yönüne giden O.V. idaresindeki CE 1008 XF plakalı tır, Dorukhan Tüneli çıkışında refüje çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
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