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Bolu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bolu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Bolu'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunda, Ankara istikametinde seyreden Samet Toprak (27) idaresindeki 06 DIN 241 plakalı otomobil, İzzet Baysal Sanayi Sitesi kavşağında, Mehmet T. yönetimindeki 63 AAN 317 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Toprak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır sürücüsü Mehmet T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İzzet Baysal Ankara Bolu Güncel Haberler

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