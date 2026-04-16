Okul müdürü ile 10 arkadaşını, sesli mesajla ölümle tehdit eden öğrenciye gözaltı

Bolu'da, okul müdürü ve 10 öğrenciyi öldüreceğini belirten sesli mesaj atan 7. sınıf öğrencisi A.M.A., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından gerçekleşti.

BOLU'da okul müdürü ile 10 öğrenciyi öldüreceği yönünde arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna sesli mesaj attığı öne sürülen ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu'da A.M.A., dün Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli mesaj attı. A.M.A., sesli mesajda "Bana da 7 tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim, önce müdürü pompalardım yani öldürürdüm" sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı.

Sesli mesajı fark eden öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

