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Bolu'da tavuk yüklü kamyon yol kenarına devrildi, 4 kişi yaralandı

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Bolu'da tavuk yüklü kamyon yol kenarına devrildi, 4 kişi yaralandı
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Bolu'da Seben-Bolu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tavuk yüklü kamyon, Emen köyü mevkisinde yol kenarına devrildi. Kazada kamyondaki 4 kişi yaralanırken, yola dökülen tavuklar toplandı ve vinçle kaldırılan aracın ardından ulaşım normale döndü.

Bolu'da yol kenarına devrilen tavuk yüklü kamyondaki 4 kişi yaralandı.

Seben- Bolu kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki 14 ADS 066 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emen köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile U.G, T.G. ve H.A. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyondan boş araziye dökülen tavuklar toplandı, araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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