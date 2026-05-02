Bolu'da tartıştıkları 2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan 3 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan 3 şüpheli tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde'de yaşanan silahlı kavgada F.K. (22) ve Ç.G.'yi (27) tabanca ile yaralayarak kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.C., B.K. ve O.S. adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder