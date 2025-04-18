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Bolu'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Muhammed G. idaresindeki 06 N 4420 plakalı otomobil, Süllertoklar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücü, takla atan otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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