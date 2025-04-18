Bolu'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Muhammed G. idaresindeki 06 N 4420 plakalı otomobil, Süllertoklar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Sürücü, takla atan otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel