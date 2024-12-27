Bolu'da Su Kanalına Devrilen Otomobilde Sürücü Yaralandı
Bolu'da Ahmet Baysal Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil su kanalına devrildi. Otomobildeki sürücü yaralanırken, yanındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu her iki kişi kurtarıldı.
Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda seyreden S.T. yönetimindeki 14 AAG 906 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki yolcu F.T. otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.T. ise kazayı yara almadan atlattı.