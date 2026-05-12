Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bolu'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yerini öğleden sonra doluya bıraktı.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.