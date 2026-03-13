Haberler

Bolu'da otomobilin seyir halindeki çekiciden düşmesi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir çekicinin üzerinde bulunan otomobil, yeşil ışık yanarken yola düştü. Olay anı başka bir aracın kamerasi tarafından kaydedildi. Sürücüye idari para cezası kesildi.

Bolu'da otomobilin seyir halindeki çekiciden düşmesi, araç kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında duran iki otomobil yüklü çekici, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada çekicinin üzerinde bulunan bir otomobil yola düştü.

Durumu fark etmeyen çekici sürücüsü yoluna devam ederken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobili yol kenarına itti. Kendisine ulaşılan çekici sürücüsü, bölgeye gelerek otomobili araca yükledi.

Sürücüye idari para cezası kesildi.

Öte yandan olay anı, çekicinin arkasında seyreden tırın araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen çekicinin yeşil ışığın yanmasıyla hareket etmesi ve taşıdığı otomobilin yola düşmesi yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, tır sürücüsünün uyarı amacıyla defalarca korna bastığı duyuluyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi