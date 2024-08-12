Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden tır, demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mudurnu- Nallıhan kara yolunda seyreden B.Ş. idaresindeki 68 ACF 527 plakalı tır, 100. Yıl köyü yakınlarında demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırdan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.