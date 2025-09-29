Haberler

Bolu'da Sağanak Yağış ve Trafik Kazası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, Yeniçağa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da kendisini şemsiyeyle korudu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Yeniçağa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.T. idaresindeki 06 YIS 48 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 61 AIP 615 plakalı otomobil, Aşık Dertli Anıt Mezarı mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 YIS 48 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçtakilerden E.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.