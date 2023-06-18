Bolu'da Şiddetli Sağanak Yağış Cadde ve Yolları Su Bastırdı

BOLU'da, etkili olan sağanakta caddeleri su basarken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

BOLU'da, etkili olan sağanakta caddeleri su basarken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Bolu kent merkezinde öğle saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanakta kent merkezindeki yollar sular altında kaldı. Araçlar, sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağış, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Birçok mahallede yağmur nedeniyle rögarlar taştı. Yağışların gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.