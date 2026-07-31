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Bolu'da refüje çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bolu'da refüje çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Bolu'da otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden S.T. idaresindeki 06 DE 6282 plakalı otomobil, Çaydurt gişeleri mevkisinde refüje çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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